У розташованому глибоко за лінією фронту окупованому Луганську сталися потужны вибухи.

На кадрах, які почали з’являться в мережі, видно стовпи густого чорного диму, пише Politeka.net.

Окупанти перконані, що удар по території "Машинобудівного завода 100" нанесли з Краматорська.

Між містами, підкреслимо, відстань 130км. Але пропагандисти переконані, що були видно сліди авіаційних ракет.

За непоідтверджиними даними, також палає нафтобаза.

«Непоганий бабах»,

«Кричали ж, що "бомбас домбілі". То ж не хочеться розчаровувати»,

«Ого! Міст такого не витримає»,

«Вітер просто попутний був»,

«Вражає»,

«Щось детонує»,

«Палити треба у спеціально відведених місцях»,

«Можливо то наші нові Storm Shadow, хто зна»,

"Ого, такого ще не було!", - коментують користувачі соцмереж вибухи в окупованому місті.

Нагадаємо, Велика Британія підтвердила факт постачання Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow з дальністю дії 250 км.

Експерти переконані, що ракети великого радіусу дії змінюють «правила гри» на полі бою, дають Україні можливості, про які вона просила від початку повномасштабної війни.

Відтепер у росії на окупованих територіях не залишилося безпечних місць у глибокому тилу. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти ворога, а зброя для їхнього ураження – високоточна.

Аналітики також вказували на уразливість Кримського мосту перед Storm Shadow.

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