На кадрах, які почали з’являться в мережі, видно стовпи густого чорного диму, пише Politeka.net.
Окупанти перконані, що удар по території "Машинобудівного завода 100" нанесли з Краматорська.
Між містами, підкреслимо, відстань 130км. Але пропагандисти переконані, що були видно сліди авіаційних ракет.
За непоідтверджиними даними, також палає нафтобаза.
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«Непоганий бабах»,
«Кричали ж, що "бомбас домбілі". То ж не хочеться розчаровувати»,
«Ого! Міст такого не витримає»,
«Вітер просто попутний був»,
«Вражає»,
«Щось детонує»,
«Палити треба у спеціально відведених місцях»,
«Можливо то наші нові Storm Shadow, хто зна»,
"Ого, такого ще не було!", - коментують користувачі соцмереж вибухи в окупованому місті.
Нагадаємо, Велика Британія підтвердила факт постачання Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow з дальністю дії 250 км.
Експерти переконані, що ракети великого радіусу дії змінюють «правила гри» на полі бою, дають Україні можливості, про які вона просила від початку повномасштабної війни.
Відтепер у росії на окупованих територіях не залишилося безпечних місць у глибокому тилу. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти ворога, а зброя для їхнього ураження – високоточна.
Аналітики також вказували на уразливість Кримського мосту перед Storm Shadow.
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