Про це, як пише Politeka.net, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, останні кілька днів показали, що українці можуть рухатись вперед і нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.
«Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей», - цитує Military Media Center Cирського.
Втім, зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ, це лише частковий успіх, і саме так його треба сприймати.
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Операція з оборони Бахмута триває, - підкреслив Сирський. Всі необхідні для оборони рішення прийнято, а всі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовано з командирами безпосередньо на місці бойових дій.
У той же час в Міноборони України заявили, що в Бахмуті і на околицях зараз все складно. І не просто складно, а дуже складно.
«Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових. Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони», - повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
Важкі бої тривають. Також триває оборона Бахмута.
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