Об этом, как пишет Politeka.net, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
По его словам, последние несколько дней показали, что украинцы могут двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.
«Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые бьются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей», - цитирует Military Media Center Cирского.
Впрочем, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ, это лишь частичный успех, и именно так его нужно воспринимать.
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Операция по обороне Бахмута продолжается, – подчеркнул Сырский. Все необходимые для обороны решения приняты, а все возможные сценарии развития событий отработаны с командирами непосредственно на месте боевых действий.
В то же время в Минобороны Украины заявили, что в Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. И не просто сложно, а очень сложно.
«Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных. Россияне не изменяют цели. Подтягивают в окрестности Бахмута свои десантно-штурмовые отряды», - сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
Тяжелеые бои продолжаются. Также идет оборона Бахмута.
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