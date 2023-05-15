Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, последние несколько дней показали, что украинцы могут двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.

«Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые бьются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей», - цитирует Military Media Center Cирского.

Впрочем, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ, это лишь частичный успех, и именно так его нужно воспринимать.

Операция по обороне Бахмута продолжается, – подчеркнул Сырский. Все необходимые для обороны решения приняты, а все возможные сценарии развития событий отработаны с командирами непосредственно на месте боевых действий.

В то же время в Минобороны Украины заявили, что в Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. И не просто сложно, а очень сложно.

«Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных. Россияне не изменяют цели. Подтягивают в окрестности Бахмута свои десантно-штурмовые отряды», - сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Тяжелеые бои продолжаются. Также идет оборона Бахмута.

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