Їх опублікував голова ДСНС Сергій Крук, пише Politeka.net.
"Київ. Поки вартові неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поруч", – прокоментував кадри Сергій Крук.
Нагадаємо, минулої ночі Київ переживстрашну ворожу атаку.
«Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», - повідомляли в КМВА.
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Внаслідок збиття зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки.
Російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
«З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»)», - повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCum”.
Тим часом мер Києві повідомив про наслідки падінь уламків ракетни на території зоопарку.
"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.
Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали....", - повідомив Кличко.
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