Появились подробности о последствиях ракетного удара по Николаеву.

Так, в ночь на 17 мая начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал фото с последствиями атаки.

На нем можно увидеть поврежденное помещение обічного продуктового супермаркета.

«Я всё-таки выложу одну из военных целей руских… И да, не взрывается или не долетает 1 из 4 «суперсовременных аналоговнетных ракет свежей партии» - это русский стандарт сейчас. Покупайте русское оружие: даем гарантию 75% что сработает», - прокомментировал фото Ким, добавив, что в результате удара оккупанты уничтожили 1 000 единиц ЗРК «Колбаса» и РСЗВ «Йогурт».

Ранее Ким также сообщил, что в результате обстрела ранена женщина.

В свою очередь городской голова Александр Сенкевич написал, что после взрывов в Николаеве вспыхнули пожары.

«Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения», - коротко сообщил Сенкевич.

Тем временем автор популярного телеграм-канала «Николаевский Ванек» сообщил, что, по предварительным данным, россияне ударили по Николаеву «Калибрами».

Ударная волна повредила гражданские дома – выбиты двери и окна. Пожар вспыхнул в одном из пустых зданий. Также повреждено помещение магазина.

«Сразу выяснения - все последние Калибры (апрель Николаев и вчера Киев) выпуска прошлогоднего, то есть сделали их уже во время войны…», - сообщил «Ванек», добавив, что россияне будут разгонять информацию о якобы поврежденных военных объектах, однако ни одна ракета не пролетела даже в 100 метрах от них.

Напомним, ранее сообщалось, что атака по Украине в ночь на 16 мая обошлась рф минимум в $119 миллионов.

Так, по данным издания Forbes, одна ракета "Калибр" стоит порядка $6,5 млн. Следовательно, 9 запущенных по Украине ракет обошлись в $58,5 млн.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" стоят дороже - от $10 млн, а с учетом того, что рф запустила их аж 6 штук - $60 млн долларов были сбиты в небе над Украиной.

Напомним, что оккупанты в ночь на 16 мая также атаковала Украину дронами-камикадзе и БПЛА «Орлан-10».

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Также сообщалось, что оккупанты ударили по Украине не только ракетами "Кинжал".

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