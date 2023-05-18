Вона стала вже дев’ятою з початком травня, пише Politeka.net
«Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА», - повідомили в КМВА.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені!
Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.
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«Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загорянння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
В Мережы вже з'явилися фото уламків збитої ракети.
Додамо раніше мер Києва Віталій Кличко також повідомляв, що постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах немає, до медиків звернень не було.
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