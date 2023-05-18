Про нові успіхи українських героїв повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Під час боїв наші підрозділи, незважаючи на те, що не мають зараз переваги в техніці, снарядах і особовому складі, продовжують просуватися на флангах: на відстань від 150 до 1700 м вдалося за добу пройти", - додав Череватий.
Крім того, ЗСУ знищили дві самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і вісім польових складів із боєприпасами.
Дані стосовно просування підтерждують і самі бійці. Так, український захисник, який веде телеграм-канал під ніком «Бахмутський демон» підкреслив, що нарешті оприлюднили правильні цифри.
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«Нарешті правильна цифра - 1700 метрів за добу, а то стабільно офіціали занижували показники наших хлопців під Бахмутом. Фланговий прорив триває, в місті не все ок, але по флангах ок», - повідомив «демон».
Раніше «Бахмутський демон» повідомляв, що у «вагнерівців» вдалося відбити кілька позицій.
«… М‘ясні справи на флангах продовжуються, взято декілька позицій «вагнерів». Кадирівці в боях на вулицях Бахмута щось не сильно світяться поки», - повідомляв захисник.
У свою чергу боєць під ніком «Бахмутський» повідомляв, що на «флангах хлопці просуваються далі, в місті пекло».
Додамо, 17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів, а окупанти "зайняли вигідніші рубежі".
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