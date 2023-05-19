Цієї доби російські загарбники вчергове завдали масованого ракетно-авіаційіного удару по Україні.

Так, згідно з даними Генштаба ЗСУ, минулої доби окупанти завдали 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, пише Politeka.net.

Знищити вдалося 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

«Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою», - попереджають в Генштабі.

Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За минулу добу на цих ділянках фронту сталося 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Врог також продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення.

Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

«У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях.

Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську, Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців російської федерації та найманців з ПВК «вагнер»», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Додамо, що в Мережі з'явилися нові кадри з Бахмута, який окупанти перетворили на справжнє пекло.

"Жах", "Бахмут все?",

"Боже, який жах", "Тактика випаленої землі, таке саме робили з Попасною, Соледаром. Знищують під знесення",

"Мертве місто. асвабадітєлі постаралися. Місто відбудуємо...Скільки тварюки життів забрали",

"Від міста нічого не залишилось", - коментують страшні кадри українці.

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