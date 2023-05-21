Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав себе та заінтригував українців.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вирішив поділитись новим фото. Улюбленець українців опублікував його у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На фото губернатор позував у зеленому костюмі на тлі вітряка.

"Будувати під час війни можливо і потрібно", - написав Віталій Кім.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі Віталію Кіму:

"Нехай буде все гаразд";

"Молодець! Бог на допомогу кожному у будівництві! Нехай Бог благословить і врятує наших воїнів захисників України! Все буде Україна";

"Вірно! Почніть з якісної дороги, що веде з Кривого Озера до Первомайська!!!";

"Тому що там можна багато вкрасти :-) Велике Будівництво 2.0: Чекаємо на повернення Кирила, де він?";

"війна нікому не підходить......спасибі за надію завтра...";

"Ви зовні схожі на казаха. Привіт із Казахстану";

"Дай бог вам здоров'я та сили ми обов'язково переможемо все буде Україна";

"Де вода, гроші Швеція надсилала, коли буде!???";

"Зробіть, будь ласка, вулицю Первомайська на Водопої, вже 35 років немає дороги";

"Згідна з Вами цілком! Якщо є можливість, фінанси та розуміння безпеки, відновлення потрібно починати вже зараз!"

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