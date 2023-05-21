Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вирішив поділитись новим фото. Улюбленець українців опублікував його у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На фото губернатор позував у зеленому костюмі на тлі вітряка.
"Будувати під час війни можливо і потрібно", - написав Віталій Кім.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі Віталію Кіму:
"Нехай буде все гаразд";
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Готові допомогти": створено великий військовий союз проти Росії та Китаю, що зараз відбувається у Хіросімі
Окупанти вдарили запальними боєприпасами по житлових кварталах, є загиблі: "Ворог знищує все"
Екологи повідомили про наслідки нічної трагедії біля Одеси: збитки більше ніж на півмільярда
Три категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто отримає 100% знижку
"Молодець! Бог на допомогу кожному у будівництві! Нехай Бог благословить і врятує наших воїнів захисників України! Все буде Україна";
"Вірно! Почніть з якісної дороги, що веде з Кривого Озера до Первомайська!!!";
"Тому що там можна багато вкрасти :-) Велике Будівництво 2.0: Чекаємо на повернення Кирила, де він?";
"війна нікому не підходить......спасибі за надію завтра...";
"Ви зовні схожі на казаха. Привіт із Казахстану";
"Дай бог вам здоров'я та сили ми обов'язково переможемо все буде Україна";
"Де вода, гроші Швеція надсилала, коли буде!???";
"Зробіть, будь ласка, вулицю Первомайська на Водопої, вже 35 років немає дороги";
"Згідна з Вами цілком! Якщо є можливість, фінанси та розуміння безпеки, відновлення потрібно починати вже зараз!"
Нагадаємо, Віталій Кім зворушив українців фотографією сина у вишиванці
А ще Politeka повідомляла, що Віталій Кім повідомив українців сумні новини: подробиці та кадри з місця нової атаки
Також Politeka писала, що Комаров із "Світ навиворіт" засвітив унікальні кадри з Віталієм Кімом