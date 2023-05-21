Глава Николаевской ОГА Виталий Ким решил поделится новым фото. Любимчик украинцев опубликовал его в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На фото губернатор позировал в зеленом костюме на фоне ветряка.
"Строить во время войны возможно и нужно", - написал Виталий Ким.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии Виталию Киму:
"Пусть будет все хорошо";
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"Молодец! Бог в помощь каждому в строительстве! Пусть Бог благословит и спасет наших воинов защитников Украины! Все будет Украина";
"Верно! Начните с качественной дороги, ведущей из Кривого Озера в Первомайск!!!";
"Потому что там можно много украсть :-) Большое Строительство 2.0: Ждем возвращения Кирилла, где он?";
"война никому не подходит......спасибо за надежду в завтра. ...";
"Вы внешне похожи на казаха. Привет из Казахстана";
"Дай бог вам здоровья и силы мы обязательно победим все будет Украина";
"Где вода, деньги Швеция присылала, когда будет!???";
"Сделайте пожалуйста улицу Первомайская на Водопое, уже 35 лет нет дороги";
"Согласна с Вами целиком! Если есть возможность, финансы и понимание безопасности, восстановление нужно начинать уже сейчас!".
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