Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал себя и заинтриговал украинцев.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким решил поделится новым фото. Любимчик украинцев опубликовал его в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На фото губернатор позировал в зеленом костюме на фоне ветряка.

"Строить во время войны возможно и нужно", - написал Виталий Ким.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии Виталию Киму:

"Пусть будет все хорошо";

"Молодец! Бог в помощь каждому в строительстве! Пусть Бог благословит и спасет наших воинов защитников Украины! Все будет Украина";

"Верно! Начните с качественной дороги, ведущей из Кривого Озера в Первомайск!!!";

"Потому что там можно много украсть :-) Большое Строительство 2.0: Ждем возвращения Кирилла, где он?";

"война никому не подходит......спасибо за надежду в завтра. ...";

"Вы внешне похожи на казаха. Привет из Казахстана";

"Дай бог вам здоровья и силы мы обязательно победим все будет Украина";

"Где вода, деньги Швеция присылала, когда будет!???";

"Сделайте пожалуйста улицу Первомайская на Водопое, уже 35 лет нет дороги";

"Согласна с Вами целиком! Если есть возможность, финансы и понимание безопасности, восстановление нужно начинать уже сейчас!".

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