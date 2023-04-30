Дмитрий Комаров, который к годовщине полномасштабной войны представил документальный проект "Год", теперь решил показать то, что тогда не попало в эфир. Накануне состоялась премьера первого выпуска спецпроекта "Год. За кадром". В нем зрители могут узнать, как проходит обычный день президента Владимира Зеленского, и увидеть полное интервью с ним.

В этот раз в своем Telegram-канале ведущий разместил интересный видеофрагмент спецпроекта «Год. За кадром». Это уникальные кадры того, как проходит обычное рабочее совещание президента во время войны.

Журналист показал, как Владимир Зеленский встречался с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом и руководством Сил обороны области. В Николаев, к сожалению, еще прилетает, поэтому совещание пришлось проводить в подземном убежище, место которого не раскрывается. Перед входом всем без исключения нужно сдать мобильные телефоны и другие электронные устройства.

На такие совещания посторонних не допускают, поэтому Дмитрию Комарову с оператором дали всего одну минуту, чтобы сделать несколько кадров, а дальше им пришлось выйти, потому что содержание разговора — тайна.

Кроме того, в проекте "Год. За кадром" можно будет увидеть кадры и расширенные интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Главой ГУР Кириллом Будановым, Министром обороны Алексеем Резниковым, Главой Службы безопасности Василием Малюком.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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