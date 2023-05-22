Так, лише протягом минулої доби російські війська завдали 24 удари по Донеччині, пише Politeka.net.
Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка.
Згідно з даними поліції Донеччини, знищено та пошкоджено 47 цивільних об‘єктів – 32 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, автомобілі.
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«Масовані обстріли з авіації та реактивної артилерії витримала Авдіївка. Російськими снарядами вбито людину, ще чотири травмовані. Пошкоджено два багатоквартирні будинки й приватну оселю», - розповіли в поліції.
Крім того, двома керованими авіабомбами рашисти атакували Торецьк.
«Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних і 9 приватних будинків, інфраструктура», - повідомили правоохоронці про наслідки.
На Нью-Йорк російська армія спрямувала ракету Х-58, пошкодила шість приватних осель. Одна людина отримала поранення.
«Ракетою російські військові поцілили в житловий сектор Слов’янська. Пошкоджено багатоквартирний і 5 приватних будинків, три цивільних авто. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого в Часовому Яру та пораненого в Георгіївці», - повідомили в поліції про наслідки ще однієї атаки.
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