Російські загарбники з першого дня повномасштабного вторгнення на територію України вбивають, калічать і катують мирних громадян, руйнують житлову інфраструктуру.

Так, лише протягом минулої доби російські війська завдали 24 удари по Донеччині, пише Politeka.net.

Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка.

Згідно з даними поліції Донеччини, знищено та пошкоджено 47 цивільних об‘єктів – 32 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, автомобілі.

«Масовані обстріли з авіації та реактивної артилерії витримала Авдіївка. Російськими снарядами вбито людину, ще чотири травмовані. Пошкоджено два багатоквартирні будинки й приватну оселю», - розповіли в поліції.

Крім того, двома керованими авіабомбами рашисти атакували Торецьк.

«Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних і 9 приватних будинків, інфраструктура», - повідомили правоохоронці про наслідки.

На Нью-Йорк російська армія спрямувала ракету Х-58, пошкодила шість приватних осель. Одна людина отримала поранення.

«Ракетою російські військові поцілили в житловий сектор Слов’янська. Пошкоджено багатоквартирний і 5 приватних будинків, три цивільних авто. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого в Часовому Яру та пораненого в Георгіївці», - повідомили в поліції про наслідки ще однієї атаки.

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