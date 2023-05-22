Так, спочатку повідомлялось про страшну ДТП в Києві на Литовському проспекті (раніше Мінський проспект).
«Тіло мертвого мотоцикліста лежить під відбійником», - повідомляв паблік Dtp.kiev.ua.
Згодом з’явилася інформація про ще одну трагедію. Вона сталася в кількох кілометрах від першої.
«Друга жахлива смерть мотоцикліста з ранку.... Нові Петрівці, попередньо вилетів з дороги у відбійник і загинув....».
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Додамо, раніше у поліції Київської області повідомили, що за вихідні на Київщині трапилось 49 ДТП.
Так, в суботу дві особи загинуло під час аварії, дві травмувалось.
«В той же час бачимо збільшення кількості водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Поліцейські Київщини виявили за два дні 54 особи, які кермували «під градусом»», - повідомили в поліції.
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