У повідомленні йдеться, що резервів у росії для реагування на військові кризи немає - всі військовослужбовці мертві, поранені чи в Україні, пише Politeka.net.

"В черговий раз зруйнований міф про те, що громадяни РФ у безпеці і РФ сильна, за фактом - влада роками просто розкрадала бюджет і брехала, що все добре. У Білгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого трапляються стихійні втечі ", - повідомили партизани.

Тим часом прессекретар президента росії Дмітрій Пєсков зміг лише заявити, що вторгнення диверсантів у Бєлгородську народну викликає глибоке занепокоєння.

У Міноборони України, коментуючи атаку на Білгородську область, запевнили, що ЗСУ до неї відношення не мають.

«Ми не ведемо війни на чужих територіях. Ми це неодноразово доводили. Ми звільянємо свої території в тих межах кордонів, які визнані у 1991-му році. Все, що відбуваєтьсяя всередині росії – ми можемо спостерігати, ми розуміємо, чому так відбувається. Для себе ми розуміємо, що для нас ця ділянка кордону дуже небезпечна», - повідомила заступниця Міністра Оборони України Ганна Маляр в ефірі ТСН, відповідаючи на питання, чи можуть українські війська нині зайти на териорію росії.

Також представниця Міноборони України повідомила, що зараз відбуваєтсья у Білгородській області і що саме стало причиною.

«На скільки ми розуміємо, це патріоти росії. Люди, які фактично повстали проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з російською федерацією тим, що він з нами веде війну – звісно, це викликає невдоволення у всіх свідомих росіян», - зазначила Маляр.

За її словами, росіяни в світі соромляться своїх папортів і того, що вони громадяни цієї країни.

«Рано чи пізно це повинно було привзести до того, що зараз відбувається у Білгородській області», - підкреслила Маляр.

Представниця Міноборони України також повідомила, що невдоволення зріло на території росії ще давно. І ще до повномасштабного військового вторгнення росії в Україну свідомив громадянам було зрозуміло, що Путін приділяє більше уваги мілітарізації держави, ніж її розвитку. Маляр також переконана, що, попри результати всіх опитуувань на території росії, більша частина громадян рф не підтримують страшну війну з Україною.

«Більшість з них відчуває за це ганьбу і всі розуміють, що цей режим треба змінювати. І ця критична маса назбиралась саме зараз і це не те, що виникло раптом, воно просто накопичилось», - пояснила Маляр.

Відповідаючи на питання, де ці люди, які зараз діють на території Білгородської області були раніше, як російська розвідка «проспала» підготовку, Маляр пояснила, що вся справа у тому, що влада рф повністю зайнята війною в Україні і вони не бачать того, що відбувається на їхній території.

«І вони не розуміють, що в їхній державі ризиків кризи політичних набагато більше», - підкреслила Маляр.

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