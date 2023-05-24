Про наслідки, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
«Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли 4 пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури», - повідомив Синєгубов.
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Усі пожежі наразі ліквідовані.
Також Синєгубов повідомив, що минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області.
Так, у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки і гаражі.
Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ - пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби.
«Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан – середній», - розповів Синєгубов.
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