У окупантів на Запорізькому напрямку ситуація важка, ворог несе великі втрати.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з Білозерки Запорізької області окупанти «просто пачками вивозять 200-х та 300-х».

«І везли як до лікарні в тимчасово окупований Мелітополь, так і до військових шпиталів, які знаходяться в наших захоплених школах.

Така ж ситуація була в Пологах, де їхнє командне угруповання також було знищене і після цього «Уралами» вивозили своїх колишніх військових і робили братську могилу поблизу Чапаєвки», - розповів Федоров у ранковому ефірі національного телемарафону.

Мер Мелітополя також додав, що така ж ситуація в деяких інших населених пунктах по Запорізькій лінії фронту.

Крім того, ворог продовжує мінувати не лише лівий берег Дніпра, а й усю Запорізьку лінію фронту. Здебільшего це Василівський, Токмацький райони. Це вже не говорячи про те, що ворог риє окопи на українських полях, роблять бетонні укриття.

Додамо, раніше Федоров розповів, що окупанти у Запорізькій області безуспішно намагаються заманити наших чоловіків до свого недовійська.

Для цього використовують різні методи. Так, за даними Центру нацспротиву загарбники намагаються заарештувати якомога більше чоловіків. Затриманих відправляють до польових таборів, де завезені злочинці з росії чинять тиск на полонених українців, схиляючи їх до служби в окупаційній армії.

Крім того, окупанти розмістили об’яви про вакансію «охоронця». Охороняти потрібно «державні кордони».

При цьому досвід не обов’язковий, головне мати статус ветерана бойових дій.

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Крім того, Politeka.net писала, що новий вибух налякав російський Бєлгород.

Також повідомлялося, що окупанти скинули авіабомби біля школи та житлових будинків.