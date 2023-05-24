Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Одеської області, страшна автокатастрофа сталася на трасі Одеса-Рені біля повороту на місто Теплодар.
«36-річний водій легкового автомобіля, рухаючись з дружиною та тещею у напрямку Одеси, допустив зіткнення з вантажним автомобілем з напівпричепом, який зупинився на правій ділянці проїзної частини дороги для надання допомоги керманичу вантажівки, що застрягла на узбіччі», - розповіли в поліції обставини трагедії.
Унаслідок аварії дружина водія легковика отримала травми несумісні з життям. Її матір та чоловік також з травмами були доставлені до лікарні.
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Водії вантажівок не постраждали.
Також з’явилися фото з місця трагедії.
Додамо, що також стало відомо про смертельну аварію на трасі, яка веде з Києва до Львова.
"Це дуже популярна остання півтора року траса. По якій виїхало багато. Ті, хто не хоче відчувати труднощі. Київ – Львів. Чотири автомобілі, водій fiat загинув на місці.... Додаткові фінансові збитки на кілька мільйонів гривень. Не поспішайте та цінуйте життя...", - йдеться у київському пабліку.
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Також повідомлялось, що в Києві дитячі пустощі обернулися лихом.
Крім того, Politeka.net писала, що українську землю струсонули нові авіаудари.