Під Бахмутом кожної хвилини точаться важкі бої, українські захисники метр за метром звільняють землю від російських загарбників.

В Мережі з’явилися кадри, які було відзнято на околицях Бахмута, пише Politeka.net.

На них українські герої наближаються впритул до супротивника.

«Завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го механізованого батальйону. Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції», - прокоментував кадри, від яких мурашкі по шкірі, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Додамо, тим часом український боєць, який воює на Бахмутському напрямку і розповідає про ситуацію на полі бою у своєму телеграм-каналі "Бахмутський демон", повідомляє, що на флангах "доволі важко".

У самому Бахмуті окупанти намагаються накопити сили, щоб вийти за межі міста.

"Вони сподіваються не втратити фланги і не дати нам тактично оточити та розрізати їхні угруповання", - пояснив "демон" задум ворога.

Також боєць повідомив, що у ЗСУ є "певні здобутки", але про них говорити поки зарано.

"Нехай відбудеться те, що змусить переламати ситуацію, тоді поговоримо", - підкреслив військовослужбовець.

Останні новини України:

Невідоме фото Валерія Залужного викликало ажіотаж.

Також повідомлялось, що нові кадри з палаючого Бахмута шокували світ.

Крім того, Politeka.net писала про "парадокс Бахмута" - розкрито задум ЗСУ.