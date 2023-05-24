В Мережі з’явилися кадри, які було відзнято на околицях Бахмута, пише Politeka.net.
На них українські герої наближаються впритул до супротивника.
«Завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади, 1-го механізованого батальйону. Наблизившись упритул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції», - прокоментував кадри, від яких мурашкі по шкірі, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
Додамо, тим часом український боєць, який воює на Бахмутському напрямку і розповідає про ситуацію на полі бою у своєму телеграм-каналі "Бахмутський демон", повідомляє, що на флангах "доволі важко".
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Новий вибух налякав російський Бєлгород, з'їхалися "швидкі" і пожежники: фото наслідків
"Евакуюйтеся!": росіяни скинули авіабомби біля школи і багатоповерхівок
Жахливий ракетний удар, є влучання: чому ЗРК "Patriot" не зміг їх збити
"Зрозуміли, що ППО Києва не пробити": росіяни перенесли точку удару, яка область у найбільшій небезпеці
У самому Бахмуті окупанти намагаються накопити сили, щоб вийти за межі міста.
"Вони сподіваються не втратити фланги і не дати нам тактично оточити та розрізати їхні угруповання", - пояснив "демон" задум ворога.
Також боєць повідомив, що у ЗСУ є "певні здобутки", але про них говорити поки зарано.
"Нехай відбудеться те, що змусить переламати ситуацію, тоді поговоримо", - підкреслив військовослужбовець.
Останні новини України:
Невідоме фото Валерія Залужного викликало ажіотаж.
Також повідомлялось, що нові кадри з палаючого Бахмута шокували світ.
Крім того, Politeka.net писала про "парадокс Бахмута" - розкрито задум ЗСУ.