Так, минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району, пише Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова

«Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав», - розповів Синєгубов.

Крім того, протягом доби російські загарбники обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільна інфраструктура.

Також Куп’янський район пережив удари ворожих БПЛА - пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарчі споруди та сільгосптехніку, пошкоджено будівлю школи.

«У селі Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех», - повідомив Синєгубов про наслідки ще однієї атаки.

По селу Одноробівка Богодухівського району росіяни завдали удар авіабомбою - пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок та три житлові приватні будинки.

На полі бою ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати.

Також стало відомо, що зросла кількість загиблих від рук окупантів на Донеччині.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, на Донецькому напрямку минулої доби росіяни обстрілювали Курахове з артилерії та Ураганів — поцілили по території кількох підприємств.

Також внаслідок атак на Горлівському напрямку одна людина загинула і чотири будинки пошкоджено у Часовоярській громаді.

У Костянтинівці було поранено одну людину і пошкоджено два будинки. У Торецькій громаді через ворожі обстріли поранено одну людину в Нью-Йорку, пошкоджено шість будинків та інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Званівці, пошкоджено ще шість будинків і школу.

Крім того, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

«Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще шість», - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, минулої ночі Україну атакували десятки ворожих дронів - відомо про наслідки.

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