Окупанти завдали два нових авіаудари по Сумщині.

Один из них - по дошкільному навчальному закладу Юнаківської громади, інший – по лісопосадці Великописарівської громади, пише Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

«За даними слідства, 24 травня 2023 року упродовж доби окупанти з території російської федерації здійснили два авіаудари», - йдеться у повідомленні.

Після цього російські окупанти із минометів вкрили вогнем територію Хотінської громади.

«Внаслідок обстрілу двоє місцевих жителів отримали поранення. Пошкоджено будівлю дитячого садочка та приміщення агрофірми», - розповіли в прокуратурі про наслідки.

Додамо, також стало відомо, що окупаційні війська завдали 27 ударів по цивільному населенню на Донеччині - є вбиті та поранені.

Серед постраждалих – дитина.

Так, за даними Нацполіції Донецької області, тільки багатостраждальну Авдіївку окупанти атакували 11 разів - бомбили ракетами, «Градами», артилерією, танками.

«У Нью-Йорку рашисти поцілили по автомобілю поліцейських, які евакуювали родину з дітьми. Постраждали 5 поліцейських і 14-річна дівчинка», - повідомили в поліції Донецької області.

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