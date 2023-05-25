Оккупанты нанесли два новых авиаудара по Сумщине.

Один из них – по дошкольному учебному заведению Юнаковской общины, другой – по лесопосадке Великописаревской общины, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, 24 мая 2023 года в течение суток оккупанты с территории российской федерации совершили два авиаудара», - говорится в сообщении.

После этого российские оккупанты из минометов накрыли огнем территорию Хотинского общества.

«В результате обстрела двое местных жителей получили ранения. Повреждено здание детского сада и помещение агрофирмы», – рассказали в прокуратуре о последствиях.

Добавим, также стало известно, что оккупационные войска нанесли 27 ударов по гражданскому населению Донбасса - есть убитые и раненные.

Среди пострадавших – ребенок.

Так, по данным Нацполиции Донецкой области, только многострадальную Авдеевку оккупанты атаковали 11 раз – бомбили ракетами, «Градами», артиллерией, танками.

«В Нью-Йорке рашисты попали по автомобилю полицейских, которые эвакуировали семью с детьми. Пострадали 5 полицейских и 14-летняя девочка», – сообщили в полиции Донецкой области.

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