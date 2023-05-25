Перші дані про авітокатастрофу з’явилися у місцевих пабліках, пише Politeka.net.
З посиланнями на очевидців повідомляється, що на трасі Київ-Харків біля Баришівки перевернувся бензовоз і вибухнув, розпочалась сильна пожежа.
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Наразі про постраждалих нічого невідомо.
На кадрах з місця ДТП видно великий стовп полум’я та вогню.
Бензовоз злетів з дороги.
Додамо, що раніше стало відомо про ДТП з потерпілим на Фастівщині. В поліції розповіли, що водій автомобіля «Mitsubishi» під час розвороту виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мототранспортом.
Мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований.
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