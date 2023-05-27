Український актор і боєць ЗСУ Павло Алдошин, який зараз перебуває на фронті, поділився трагічною звісткою.

Зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" Павло Алдошин із перших днів повномасштабного вторгнення рф разом із іншими українськими захисниками ризикує своїм життям на фронті.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Павло Алдошин показав моторошні кадри стрілкового бою, зняті на натільну камеру. Ймовірно, актор отримав вогнепальне поранення руки, тож побратими під звуки пострілів швидко надали йому першу допомогу. За кадром чутно також звернення до військового з позивним "Гіря", саме його просили допомогти постраждалому.

А вже через 12 годин після цього Павло Алдошин повідомив трагічну новину: Гіря загинув.

"Гіря. Брате, ми йдемо далі! А ти з нами поруч. Згори! І тобі там видніше тепер, тож підказуй нам, як далі. Вдячні тобі за все. Рідним співчуття і шана", — написав Павло Алдошин.

Раніше, після загибелі свого побратима Мессера, актор опублікував емоційний пост.

"Війна — прірва. Війна — ненажерлива мерзота... перманентний стан болю змінює чергове усвідомлення, що так боляче тобі ще не було. і біль стає ще сильнішим. підвищуючи в тобі норму градусу болю. "ні, мен, це тобі ще не боліло, а от зараз — відчуй!!!" біль, навіщо? до чого ти мене готуєш? що маєш мені такого відкрити, що досі мені було недоступним? Новий відтінок болю?!", — наголосив Павло Алдошин.

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