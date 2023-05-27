Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин с первых дней полномасштабного вторжения рф вместе с другими украинскими защитниками рискует своей жизнью на фронте.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Павел Алдошин показал жуткие кадры стрелкового боя, снятые на нательную камеру. Вероятно, актер получил огнестрельное ранение руки, так что собратья под звуки выстрелов быстро оказали ему первую помощь. За кадром слышно также обращение к военному с позывным "Гиря", именно его просили помочь пострадавшему.

А уже через 12 часов после этого Павел Алдошин сообщил трагическую новость: Гиря погиб.

"Гиря. Брат, мы идем дальше! А ты с нами рядом. Сверху! И тебе там виднее теперь, так что подсказывай нам, как дальше. Благодарим тебя за все. Родным сочувствие и уважение", — написал Павел Алдошин.

Ранее, после гибели своего собрата Мессера, актер опубликовал эмоциональный пост.

"Война - пропасть. Война - прожорливая мерзость... перманентное состояние боли меняет очередное осознание, что так больно тебе еще не было. и боль становится еще сильнее. повышая в тебе норму градуса боли. "нет, мэн, это тебе еще не болело , а вот сейчас — почувствуй!!!" боль, зачем? к чему ты меня готовишь? что должна мне такого открыть, что до сих пор мне было недоступно? Новый оттенок боли?!", - подчеркнул Павел Алдошин.

Последние новости Украины:

Оборвалась жизнь выдающегося музыканта, народного артиста Украины: первые подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, ситуация в Бахмуте изменилась после выхода вагнеровцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина получила оружие, которое обрушит фронт России.