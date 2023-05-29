Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, екстренні служби вже виїхали на виклик поблизу центру столиці.

«Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!», - закликв Кличко.

Пізніше мер Києва додав, що в Оболонському районі повідомили про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

«Всі служби прямують на місце», - додав Кличко.

За непідтверджиними даними, по Києву, попередньо, ведуть вогонь балістикою, «Іскандер» та С-300.

"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - повідомив мер столиці.

Також Кличко опублікував відповідне фото.

ОНОВЛЕНО:

За попередньою інформацією, в результаті роботи ППО зі збиття ворожих цілей сталося падіння уламків у Подільському районі.

А також у Оболонському р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили в КГВА.

Також з'явилася інформація про пораненого.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - повідомив Кличко.

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Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували Київ і ракетами, і дронами.

Також повідомлялось, що Сирський зробив заяву щодо контрнаступу.