Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, екстренні служби вже виїхали на виклик поблизу центру столиці.
«Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!», - закликв Кличко.
Пізніше мер Києва додав, що в Оболонському районі повідомили про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.
«Всі служби прямують на місце», - додав Кличко.
За непідтверджиними даними, по Києву, попередньо, ведуть вогонь балістикою, «Іскандер» та С-300.
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"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - повідомив мер столиці.
Також Кличко опублікував відповідне фото.
ОНОВЛЕНО:
За попередньою інформацією, в результаті роботи ППО зі збиття ворожих цілей сталося падіння уламків у Подільському районі.
А також у Оболонському р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили в КГВА.
Також з'явилася інформація про пораненого.
"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - повідомив Кличко.
Останні новини України:
Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували Київ і ракетами, і дронами.
Також повідомлялось, що Сирський зробив заяву щодо контрнаступу.