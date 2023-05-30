Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" Павло Алдошин, який із перших днів повномасштабного вторгнення рф ризикує своїм життям на фронті, обурився тому, як розслабилися та забули про війну цивільні.

"Щоб тримати ту браму окрім всього фізичного, воїну потрібна мотивація духу, гуляки, ви про це не міркували, не спадало вам на думку, як там можна втриматися без розпачу, коли тобі "спати" під градами в оточені п**арів, які постійно сунуть???

Це прірва, яку "нівчомуневинніцивільні" постійно поглиблюють. Прірва стане більшою, без сумніву, якщо ми от наразі маємо вбивство нацгвардійця під час виконання — бухим цивільним "держслужбовцем". Це як???", — пише Павло Алдошин.

Актор підкреслив, що не можна допустити того, щоб подібні вчинки залишалися безкарними. Павло Алдошин наголосив, що українцям треба зібратися, адже саме зараз формується потужний ударний кулак, і кожен громадянин має стати його частиною.

"Молю. Не викладайте відео де ви ох**нно потусили на "славу зсу". Робіть це для себе, а не для мереж. Як військовий і від імені мені відомих військових кажу вам: це спостерігати огидно і принизливо. Тримайте совість як антену, бо у Бога немає вже іншої мови з людьми спілкуватися", — додав Павло Алдошин і закликав українців донатити.

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