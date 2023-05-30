Так, лише за минулу добу тільки Вугледар переніс три авіаудари і 15 артобстрілів. Також під вогнем окупантів на Донеччині потерпали Новоукраїнка, Пречистівка, Максимівка і Велика Новосілка, пише Politeka.net з посиланням на керівника Донецької ОДА Павла Кириленка.
Під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки.
Також п’ять разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та сільгосппідприємство, у Вовченці та Гострому пошкоджено по 1 будинку.
Під вогнем артилерії опинилися Красногорівка та Георгіївка.
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На Горлівському напрямку дві людини загинули і 8 поранено внаслідок бомбового удару по Торецьку.
«Знищено АЗС, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та школу. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Зранку відбувся артобстріл Костянтинівки — пошкоджено підприємство», - повідомив Кириленко.
На Лисичанському напрямку 2 людини поранено у Званівці. Пошкоджено будинок і нежитлове приміщення у Сіверську.
Тим часом мешканці Авдіївки повідомляють, що в місті знищено ще одну багатоповерхівку. За їхніми словами, внаслідок атак російських загарбників будівлі щодня складаються наче карткові будиночки, ворог знищує місто вщент.
Одним з останніх після прямого влучання російської ракети впав будинок у центрі Авдіївки. Тонни будівельного сміття перекрили проїзд по головній дорозі.
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Також повідомлялось, що червень може стати переломним не тільки на полі бою.
Крім того, Politeka.net повідомляла про жертви і руйнування внаслідок нічної атаки на Київ.