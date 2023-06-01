Під постійними обстрілами залишається Донеччина, пише Politeka.net.

За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, напередодні зранку росіяни обстріляли Удачне — одна людина загинула, дві людини поранено. Крім того, ворог скинув бомбу ФАБ-250 на Слов'янськ. Внаслідок удару пошкоджено 7 будинків.

«На Донецькому напрямку пошкоджено будинок та лінії електропередач в Очеретиному. Авдіївка зазнала артилерійських і танкових обстрілів», - розповів Кириленко.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Горлівському напрямку поранено одну людину та пошкоджено три будинки у Костянтинівці. Ще один будинок пошкоджено в Іванопіллі.

На Лисичанському напрямку, згыдно з оперативними даними, пошкоджено два будинки та адмінбудівлю у Сіверську. Ще три будинки пошкоджено у Кривій Луці Лиманської громади.

За словами Кириленка, за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще п’ятеро людей отримали поранення.

ФАБ-250 — радянська авіабомба, оснащена фугасною боєголовкою. Боєприпас важить 250 кг і застосовується авіацією ЗС РФ, а також деяких пострадянських республік та деякими країнами, що їх імпортують. Бомбу використовували, зокрема, під час багатьох конфліктів у Азії та Африці.

Наразі відомо, що росіяни встановили на авіаційні бомби ФАБ-250 навігаційні системи, перетворивши їх на високоточні боєприпаси.

Поліпшена бомба може планувати до цілі на відстань до 80 км, якщо літак скине її на швидкості 800-900 км/год.

Росія вже застосовує такі «поліпшені» бомби на війні в Україні, скидаючи їх із багатофункціональних бомбардувальників Су-34.

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