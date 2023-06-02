За словами Залужного, у ніч на 2 червня противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131, пише Politeka.net.
Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.
Також окупанти випустили крилаті ракети Х-101/Х-555. Атакували зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Каспію.
«Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону», - повідомив Залужний.
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Однак підлим планам окупантів не дали здійснитись - силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон були знищені.
У свою чергу в поліції Київської області повідомили, що внаслідок масованої атаки дронами і ракетами по Київщині є травмовані.
В одному із районів області внаслідок атаки окупанта частково пошкоджено господарські приміщення та паркан одного із приватних маєтків.
Внаслідок атаки травми отримали 11-річний хлопчик і літній чоловік.
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