Бої в Шебекіно Білгородської області – це лише початок бойових дій, що прийшли безпосередньо на територію Росії.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи події на Бєлгородчині, пише Politeka.net.

Шебекіно, за його словами, це лише початкові «ворота війни», які переносять військові дії на територію Росії.

При цьому це стало очікувано для багатьох, але несподівано для самих росіян, підкреслив Подоляк, повідомивши також факти, які громадянам Росії необхідно знати про власну країну.

Так, за словами Подоляка, у той час як «Російський добровольчий корпус» ставить захист співвітчизників у пріоритет, вивіряючи кожен крок і дію, путінські військові не шкодуватимуть цивільних.

«Тому в житлових кварталах розміщуватимуться склади, ремонтні потужності, станції РЕБ, бронетехніка та артилерія, а головне – ракетники, які коригують обстріл Харкова. Громадянські несвідомо все це прикривають…», - повідомив Подоляк, звернувшись до росіян.

Також радник глави ОП запевнив громадян Росії, що евакуювати їх ніхто не буде

«ЗС РФ громадянське населення потрібне для системного прикриття, обслуговування розквартованих частин та/або для самостійного знищення з інформаційних та пропагандистських міркувань. Нічого особистого. Просто масовка», - пояснив Подоляк.

Це, додав радник глави ОП, є стандартною практикою російських військових. Саме так вони воювали на Донбасі 2014-2015-го.

«Нагадаю пряму промову «стратега» Путіна: «Ми стоїмо за цивільними, і нехай ворог спробує стріляти». Тож не плекайте ілюзій – білгородці, куряни, брянчани, ростовчани та інші обов'язково дізнаються, що таке «путінське прикриття». Думайте, обговорюйте, тікайте самостійно… поки можна», - заявив Подоляк, звернувшись до росіян.

Додамо, що танки добровольців уже під Шебекіно. За їхніми словами, у селі Нова Таволжанка ведуться бойові дії проти російських військ.

У легіоні «Свобода Росії» повідомляють, що путінські війська, як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення.

«Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, взявши її за машину з нашою диверсійною групою. Щонайменше двоє цивільних загинули і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії», - повідомляють «легіонери».

Мирним жителям наполегливо рекомендують не залишати укриттів та чекати на закінчення бойових дій.

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