Екс-міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич в етері Еспресо розповіла про особливості складання національного мультипредметного тесту цього року (НМТ-2023).

По-перше, в НМТ-2023 вперше запроваджуються порогові бали. Абітурієнтам треба буде правильно відповісти хоча б на 10% питань для того, щоб взагалі отримати сертифікат. Минулого року таких порогових балів не було.

За словами експертки, НМТ-2023 не буде настільки складним, як було Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

"Це пов'язано, наприклад, з тим, що немає відкритих питань. Дійсно, через війну сама оця система національного мультипредметного тесту значно спростила сам шлях абітурієнта, тому що він складає тест тільки один раз, з трьох предметів водночас. Тест буде тривати 180 хвилин. І, звісно, що у порівнянні з окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання, на які треба було йти, їх складати, писати творчі завдання, в цьому сенсі саме тестування буде легше", — заявила Гриневич.

Екс-міністерка також спростувала заяву експерта з освітніх питань Олександра Кондратюка, який заявив, що НМТ-2023 буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування.

"Звісно, що складати три предмети водночас нелегко, але те, що будуть саме такі формати — а це закриті питання, де ви або встановлюєте відповідність, або обираєте одну відповідь з чотирьох чи з п'яти — звісно, що це полегшує саме тестування", — наголосила експертка.

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