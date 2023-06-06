Про це, як пише Politeka.net, повідомляють в ОК «Південь».

«Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується», - йдеться у повідомленні.

Раніше Мережею почало ширитися відео пошкодженої або зруйнованої Каховської ГЕС.

У свою чергу відомий військовий аналітик Богдан Мірошніков повідомляє:

«Вони все ж це зробили. Скоріш за все, за допомогою вибухівки, яка була закладена ще минулої осені».

За його словами, окупанти дуже бояться, що Сили Оборони можуть опинитися на лівому березі, адже відходити довелося б на 15-20 км в глибину через особливості рельєфу місцевості.

«Тому вирішили здійснити акт тероризму та діяли превентивно. Мешканцям прибрежної зони лівобережжя я б радив евакуюватися якомога швидше. Враховуючи, що доступу до конструкцій шлюзу найближчим часом не буде, то невідомо, як швидко рівень води буде понижуватися.

Нікчеми настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що вже пожертвували водою до Криму. А все тому, що вони здогадуються, що рано чи пізно бігти доведеться і звідти», - зазначив Мірошніков, опублікувавши також карту, на якій відмічені висоти та проглядаються потенційні зони ризику.