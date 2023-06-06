За словами мешканців Генічеського району Херсонщини, кілька ракет поцілили у Новоолексіївське професійне технічне училище №23.

Приміщення училища та його гуртожиток російські окупанти перетворили на казарму для своїх військових, а на його території знаходилася військова техніка, повідомляє місцевий паблік "Генічеськ.ua".

На кадрах, опублікованих після «прильотів», можна побачити, що руйнації значні і жити тут окупанти більше не зможуть – обвалилися цілі поверхи будівель.

Більш того, десятки загарбників загинули чи отримали поранення.

Тим часом набирають обертів наслідки катастрофи, причиною якої став підрив окупантами Каховської ГЕС. Вулиці перетворилися на річки, потоки води зривають житлові будинки.

У деяких місцях рівень води сягає дахів приватних будинків.

Евакуація продовжується.

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Чоловік помер посеред жвавої вулиці.

У Міненерго розкрили наслідки нової катастрофи.

Також повідомлялося, що після ракетної атаки спалахнули пожежі, авто перетворилися на смолоскипи.