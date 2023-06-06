За словами мешканців Генічеського району Херсонщини, кілька ракет поцілили у Новоолексіївське професійне технічне училище №23.
Приміщення училища та його гуртожиток російські окупанти перетворили на казарму для своїх військових, а на його території знаходилася військова техніка, повідомляє місцевий паблік "Генічеськ.ua".
На кадрах, опублікованих після «прильотів», можна побачити, що руйнації значні і жити тут окупанти більше не зможуть – обвалилися цілі поверхи будівель.
Більш того, десятки загарбників загинули чи отримали поранення.
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Тим часом набирають обертів наслідки катастрофи, причиною якої став підрив окупантами Каховської ГЕС. Вулиці перетворилися на річки, потоки води зривають житлові будинки.
У деяких місцях рівень води сягає дахів приватних будинків.
Евакуація продовжується.
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Також повідомлялося, що після ракетної атаки спалахнули пожежі, авто перетворилися на смолоскипи.