Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Згідно з новими даними, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, населені пункти вчергове опинилися під артилерійським і мінометним вогнем противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав.

Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 13 атак противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів і здійснив обстріли населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

У свою чергу аналітики американского Інституту вивчення війни зазначають, що українські сили, ймовірно, витіснили російські війська з позицій на захід від Кліщіївки.

"Російські воєнкори стверджували, що на південно-західній околиці Бахмута йдуть запеклі бої і що українські сили витіснили російські війська з позицій на захід від Кліщіївки", — йдеться у звіті.

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