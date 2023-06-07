Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Згідно з новими даними, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області.
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.
На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, населені пункти вчергове опинилися під артилерійським і мінометним вогнем противника.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Глина одна йде": у Криму вже почалися великі проблеми з водою
Нова атака, росіяни вдарили по Києву десятками ракет: з'ясувалися наслідки
"Вони все ж це зробили": окупанти підірвали Каховську ГЕС, які будуть наслідки
"У нас все дізнався, вивчив і пішов до росіян": чеченця, який боровся за Україну, помітили серед кадировців, відео
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав.
Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 13 атак противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів і здійснив обстріли населених пунктів.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
У свою чергу аналітики американского Інституту вивчення війни зазначають, що українські сили, ймовірно, витіснили російські війська з позицій на захід від Кліщіївки.
"Російські воєнкори стверджували, що на південно-західній околиці Бахмута йдуть запеклі бої і що українські сили витіснили російські війська з позицій на захід від Кліщіївки", — йдеться у звіті.
Останні новини України:
Вибух в окупованому Криму - з'ясувались несподівані подробиці.
Росіяни можуть готувати новий підрив після Каховської ГЕС.
Десятки нових авіаударів сколихнули Україну.