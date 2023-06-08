Так, згідно з даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Додамо, чотири ракети росія випустила по Авдіївці. Черговий страшний удар стався зранку 7 червня.
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"Авіаракетний удар. Чотири ракети залетіло в місто. Поранена одна цивільна особа - чоловік 1978 року народження. Його евакуювали до лікарні Мирнограда, стан його важкий", — повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
За його інформацією, у місті залишається 1731 людина.
А ті, хто виїхав мріють про повернення і про відгородження від росії справжньою стіною:
«Я все одно повернусь у своє улюблене місто», «Збудуємо стіну, засипимо уламками наших зруйнованих будинків і відгородимось від цих тврюк назавжди», - пишуть мешканці Авдіївки у соцмережах.
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