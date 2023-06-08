Сильна злива обрушилася на велике російське місто на Далекому Сході.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, російський Владивосток затопило.

Під воду йдуть автомобілі та міські кіоски, усюди утворилися «водоспади», а вулиці перетворилися на бурхливі річки.

У місті запроваджено режим підвищеної готовності, який діятиме до ранку 13 червня.

"Владивосток тоне!", - пишуть місцеві в соцмережах.

Інші користувачі зазначають, що це «помста природи» за підрив Каховської ГЕС та жахливі наслідки.

Тим часом у Мережі з'явилися нові кадри з місця катастрофи. Там можна побачити, що ГЕС практично перестала існувати.

Також почала з'являтися інформація про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Люди опинилися у водяній пастці – російські військові не випускають їх за межі міста та не дають потрапити до навчальних закладів, де зараз сухо. Також військові росії виганяють людей із сухих приміщень і оселяються на верхніх поверхах багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих, але є ймовірність того, що кількість жертв зросте.

Останні новини України:

Нова жахлива небезпека загрожує українцям після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також повідомлялося, що МОЗ зробило термінове попередження, яку воду не можна пити після підриву Каховської ГЕС.

Крім того, Politeka.net писала, що наслідки підриву Каховської ГЕС виявилися ще страшнішими.