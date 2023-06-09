Важкі бої тривають, окупанти нещадно поливають вогнем і цивільні населені пункти, і позиції ЗСУ.

Наразі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Лише минулої доби на цих напрямках відбулось 43 бойових зіткнення.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат.

Також повідомляється, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

Додамо, Мар'їнка стала для планів ворога сакральним містом, яке вони незважаючи на втрати, намагаються захопити.

Про це раніше повідомляв представник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Мар'їнка ще з 2014 року залишається для них якимось сакральним містом, яке вони "мають" захопити. Вони намагаються взяти Мар'їнку за будь-яку ціну, але наші захисники не дають їм такої можливості", - сказав спікер.

За його словами, на цьому напрямку з’явилися кадирівці.

Самого міста вже майже нема - рашисти зтерли його з лиця землі, перетворивши на попіл і руїни.

Останні новинии України:

ЗСУ влучно вдарили по лігву кадирівців.

Крім того, повідомлялось, що після нового ракетного удару багато поранених.

Також Politeka.net писала, що путіним незадоволені у кремлі.