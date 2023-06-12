Російські загарбники накривають населені пункти смертельним вогнем з артилерії, мінометів та ракетного озброєння.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова, ворог гатив по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Так, сьогодні вранці внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району зазнав поранення 40-річний чоловік.

Крім того, вночі ворог завдав ракетного удару по селу Хорошево Харківського району.

«Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих», - повідомив Синєгубов.

А зранку, біля 5:30 ранку, росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району.

«Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік», - розповів Синєгубов про наслідки атаки.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше два житлові будинки.

У селі Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Циркуни пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.

Також Синєгубов повідомив про трагедію у селі Нова Гусарівка Ізюмського району.

Там на власному подвір'ї на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 55-річний цивільний чоловік.

Його госпіталізували з пораненнями.

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