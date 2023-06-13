"Росіяни не припиняють спроби остаточно стерти з землі колись мальовниче селище на Луганщині."

Про нові випадки, як пише Politeka.net повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, практично щодня, за незначним виключенням, росіяни йдуть на Білогорівку.

«Втрачають особовий склад та засоби і відступають. Наступний ранок чи вечір – теж саме. Наші хлопці там надійно обороняються вже багато місяців. Ворог бачить неприступність українських позицій, тому все частіше застосовує авіацію…», - розповів Лисогор.

З неї, повідомив Лисогор, противник вдарив вчора по Новоселівському.

Крім того, ворог застосовує артилерію. Під новими обстрілами опинилися Діброва, Невське та Білогорівка.

Білогорівка - населений пункт на Луганщині, який росія перетворила на суцільні руїни за лічені місяці.

Не дивлячись на те, що Білогорівка - перший населений пункт в Луганській області, який звільнено від рф ще восени, російські окупанти продовжують знищувати цей клаптик землі всіма можливими засобами.

Захисники називають Білогорівку форпостом Луганщини, оскільки її контроль дозволяє розосередити велику чисельність росіян на декількох напрямках на сході.

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