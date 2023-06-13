Як повідомляє Politeka.net з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, нова атака відбулася минулої ночі.
«Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих», - повідомляв Синєгубов.
Крім того, було пошкоджено фасад будівлі у Київському районі міста.
Про наслідки атаки також розповіли в ДСНС.
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З їхніх слів, 13 червня о 03:16 до рятувальників надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю в одному з районів Харкова. В результаті виникла масштабна пожежа.
«На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа загорання склала близько 1000 кв.м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось», - розповіли рятувальники.
На місці атаки працювали 82 рятувальники та 18 одиниць основної та спеціальної техніки. Пожежу було ліквідовано о 08:00.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Додамо, що протягом минулої доби ворог також атакував зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.
Тим часом стало відомо, що росія отримує "шахеди" значно більшими партіями. Так, згідно з даними британської розвідки, є вирогідність, що від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряним транспортом Росія перейшла до великих партій, які відправляють кораблями з Ірану через Каспійське море.
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