Як повідомляє Politeka.net з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, нова атака відбулася минулої ночі.

«Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих», - повідомляв Синєгубов.

Крім того, було пошкоджено фасад будівлі у Київському районі міста.

Про наслідки атаки також розповіли в ДСНС.

З їхніх слів, 13 червня о 03:16 до рятувальників надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю в одному з районів Харкова. В результаті виникла масштабна пожежа.

«На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа загорання склала близько 1000 кв.м. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось», - розповіли рятувальники.

На місці атаки працювали 82 рятувальники та 18 одиниць основної та спеціальної техніки. Пожежу було ліквідовано о 08:00.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Додамо, що протягом минулої доби ворог також атакував зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.

Тим часом стало відомо, що росія отримує "шахеди" значно більшими партіями. Так, згідно з даними британської розвідки, є вирогідність, що від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряним транспортом Росія перейшла до великих партій, які відправляють кораблями з Ірану через Каспійське море.

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