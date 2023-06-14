Окупанти атакували мирне українське місто з акваторії Чорного моря, пише Politeka.net з посиланням на ОК "Південь"

Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо дві ракети збиті.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини у центрі міста.

Шестеро людей отримали поранення.

Попаданням ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж російська армія спричинила руйнування 1000 кв.м і пожежу на площі 400 кв. м

Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів.

Під ними можуть бути люди.

У мережі також з'явилися кадри з місця атаки.

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