Окупанти атакували мирне українське місто з акваторії Чорного моря, пише Politeka.net з посиланням на ОК "Південь"
Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо дві ракети збиті.
Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини у центрі міста.
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Шестеро людей отримали поранення.
Попаданням ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж російська армія спричинила руйнування 1000 кв.м і пожежу на площі 400 кв. м
Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів.
Під ними можуть бути люди.
У мережі також з'явилися кадри з місця атаки.
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