Трагедіям, внаслідок яких обірвалися дитячі життя, можна було запобігти.

Чергова страшная новина сколихнула Україну – у водоймі на Білоцерківщині потонув 10-річний хлопчик, пише Politek.net.

Як розповіли в поліції Київщини, сьогодні учень п'ятого класу пішов на рибалку з друзями, намагався перепливти річку, але втратив сили і пішов на дно.

«Майже годину медики спільно з поліцейськими проводили реанімаційні заходи щодо порятунку малолітнього. На жаль, хлопчик не вижив», - повідомили правоохоронці.

Таким чином від початку літа на водоймах України загинуло вже 7 дітей.

«Закликаємо батьків поспілкуватися з дітьми щодо небезпеки купання без супроводу дорослих! Бережіть найдорожче!», - наголошують поліцейські.

Додамо, тим часом моніторингова місія ООН із прав людини в Україні підтвердила дані про 69 дітей, які постраждали і 20 – які загинули через міни і вибухонебезпечні предмети у період з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2023 року.

Через вторгнення росії, Україна є однією з найбільш замінованих і забруднених вибухонебезпечними предметами країн у світі.

«Діти пізнають світ і дорослішають, отримуючи новий досвід та враження, проте інколи це пов’язано з ризикованою поведінкою. Під час літніх канікул такі ризики можуть посилюватися, адже зазвичай діти проводять більше часу без нагляду дорослих….», - зазначав Старший координатор гуманітарної програми ЮНІСЕФ в Україні Мустафа Бен Мессауд.

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