Ведучий "Орла та решки" Андрій Бедняков розповів про плани, але нарвався на критику.

Ведучий "Орла та решки" Андрій Бедняков оголосив про гастролі Україною, включивши до них Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кам'янське. Зірка опублікувала запрошення в Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Друзі, привіт! Тиждень не міг виставити цю новину… Сьогодні, все ж таки, виставляю. Бо багато питань. Це все міста туру України. Тож якщо немає вашого міста у списку - ласкаво просимо до цих", - написав Бідняков.

"Дякую. І дуже на вас чекаю. Вам сподобається. Відповідаю. І пам'ятайте: з кожного придбаного вами квитка йде допомога захисникам України", - підсумував фахівець.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі у публікації:

"Чому не їдете до Одеси? З великим задоволенням прийдемо на зустріч!", "Маріуполь чекає у Запоріжжі, дуже", "Що не так з Миколаєвом? Чому до нас ніхто не їде",

"Дуже чекали у Києві. Але все одно, успіхів у турі, 100% буде класно))",

"Чому ніхто не приїжджає до Миколаєва?",

"Кращий ведучий України, обожнюю ще з часів Рішки",

"Андрію, це ви так добре співаєте? Якщо не помиляюся, це ж стиль гранж?".

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