Ведучий "Орла та решки" Андрій Бедняков оголосив про гастролі Україною, включивши до них Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кам'янське. Зірка опублікувала запрошення в Інстаграм, де ділиться всім цікавим.
"Друзі, привіт! Тиждень не міг виставити цю новину… Сьогодні, все ж таки, виставляю. Бо багато питань. Це все міста туру України. Тож якщо немає вашого міста у списку - ласкаво просимо до цих", - написав Бідняков.
"Дякую. І дуже на вас чекаю. Вам сподобається. Відповідаю. І пам'ятайте: з кожного придбаного вами квитка йде допомога захисникам України", - підсумував фахівець.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі у публікації:
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"Чому не їдете до Одеси? З великим задоволенням прийдемо на зустріч!", "Маріуполь чекає у Запоріжжі, дуже", "Що не так з Миколаєвом? Чому до нас ніхто не їде",
"Дуже чекали у Києві. Але все одно, успіхів у турі, 100% буде класно))",
"Чому ніхто не приїжджає до Миколаєва?",
"Кращий ведучий України, обожнюю ще з часів Рішки",
"Андрію, це ви так добре співаєте? Якщо не помиляюся, це ж стиль гранж?".
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Нагадаємо, Бідняков з "Орла та решки" здивував архівним фото з Маріуполя.
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