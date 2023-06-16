На дорогах у центральному районі Києва почали утворюватися масштабні пробки і затори.

Також можна побачити багато правоохоронців і поліцейських машин, пише Politeka.net.

Водіїв закликають планувати свій машрут завчасно.

Як з’ясувалось, сьогодні, 16 червня, рух центральними вулицями Києва буде обмежено.

«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно», - закликали раніше у КМДА.

Згодом з’явилася інформація, що рух у напрямку центра столиці перекрито через візит делегації лідеріів африканських країн.

Пізніше стало відомо, що до Києва приїхав президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Додамо, зовсім нещодавно Рамафоса розмовляв із російським диктатором володимиром путіним по телефону.

Говорили, зокрема, про Україну.

Як повідомили у Кремлі, Путін підтримав висловлену Рамафосою ідею щодо участі групи африканських лідерів в "обговоренні перспектив врегулювання українського конфлікту".

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