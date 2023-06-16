Зокрема, у Луганськ.
Як пише Politeka.net з посиланням на Луганську ОВА, по Райгородці та Макіївці завдано авіаудари.
Крім того, противник знов активізувався на Сватівщині – спробував наступати на Стельмахівку, але отримав вогневу відповідь від українських захисників та відійшов.
«Ворог не зменшує й кількість застосованої на нашій ділянці фронту авіації. Цього разу авіаудар він скерував по Райгородці та Макіївці. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка», - йдетсья у повідомленні.
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Також повідомляється, що військові шпиталі на Луганщені переповнені пораненими окупантами.
Тих, кого більш-менш вдалося стабілізувати, вони одразу виписують і повертають на фронт, аби звільнити койко-ліжка для інших. Із загиблими взагалі все простіше – їх відправляють до крематоріїв.
Додамо, тим часом в Мережі з’явилися кадри удару ЗСУ по скупченню російських військ на околицях селища Житлівка під Кремінною в Луганській області.
Внаслідок цього удару могли загинути більше сотні окупантів.
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