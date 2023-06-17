Український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський в інтерв'ю Politeka Online розвіяв побоювання українців через загрозу трупної отрути на затопленій території Херсонщини.

"У наявності якоїсь особливої ​​трупної отрути медична наука давно сумнівається. Тобто це додаткове джерело бактеріального забруднення, але не більше того. Загалом риба, яка залишиться на суші, яка зараз створює жахливий запах, піддається процесам гниття - тут природа подбала про природну нейтралізацію. Все це перетвориться на добриво. Ми отримаємо величезні поля з величезним шаром мулу, який прекрасні створює умови для рослин. Якщо дамбу не відновлять, там буде величезний луг. Я зараз приводів тут для особливого хвилювання не бачу. З приводу цих полів тільки пережити цей страшний запах", - заявив лікар Комаровський.

Євген Комаровський також пояснив, що щодо хімічної небезпеки через затоплення, спричинене підривом окупантами Каховської ГЕС, спершу треба почути інформацію від експертів.

"Коли професіонали скажуть, що на полях, що залишилися після відходу води, висока концентрація... Далі професіонал назве чого: свинцю там і так далі. Тоді я зможу коментувати, які ризики для здоров'я це несе і що нам усім з цим робити. Я зараз поки що не зовсім поділяю ось це все, що там купа всього. Воно все в Чорному морі швидше, воно туди його забирало масово", - додав доктор Комаровський.

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