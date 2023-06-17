42-річний очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім уже давно одружений. Разом із дружиною Юлією він виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив відео, як його дружина збирається на тренування зі стрільби, поки він разом із 6-річним сином займатиметься хатніми справами (щоб подивитися, проскрольте новину вниз).

"Мама поїхала на стрільбище тренуватись. Залишила нас із сином прибирати вдома", — написав Віталій Кім під відео, але роійською мовою.

Прихильники Віталія Кіма в коментарях засипали його дружину компліментами, але багатьох обурило те, що чиновник продовжує робити публікації мовою країни-агресора:

"пан посадовець отримує зп з податків, які йому сплачують в Україні, і усю комунікацію в соц мережах має вести українською мовою";

"Справа в тому, що коли люди бачуть підпис рашитською, вони, як стадо починають автоматично писати коментарі також рашистською. Хіба це не привід задуматись? Якщо ти попереду стада і воно на тебе рівняється, НАВІЩО використовувати мову ВОРОГА І ЗАГАРБНИКА???🤯";

"кругом той брудний "язик"...мало раша принесла біди, що далі державні мужі поширюють руцкій".

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Нагадаємо, про незвичайність свого сина Віталій Кім розповідав в інтерв'ю Олені Кравець.

Також повідомлялось, що Віталій Кім записав відеозвернення до українців, стосується мобілізації і повісток.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.