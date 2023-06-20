Насолодитися переглядом улюбленого фільму або провести час із друзями без смачного снеку, такого як чіпси, важко уявити, тому "Майстер Шеф" Литвинова дала рецепт простої та гарної закуски для себе та гостей.

Адже в таких випадках приходять на допомогу саме домашні чіпси, які не тільки неймовірно смачні, хрусткі, а й просто тануть у роті.

"Майстер Шеф" Литвинова підготувала покроковий рецепт приготування домашніх чіпсів.

Інгредієнти:

4-5 молодих картоплин

2 столові ложки нерафінованої олії

½ чайної ложки меленої паприки

½ чайної ложки гранульованого часнику

⅓ чайної ложки соусу Табаско

1 чайна ложка меленого чорного перцю

Сіль за смаком

Приготування:

Крок 1: Наріжте картоплю тонкими скибочками, радить "Майстер Шеф" Литвинова.

Крок 2: Промийте нарізану картоплю і викладіть її на рушник для висушування.

Крок 3: Підготуйте маринад, змішавши всі спеції в мисці.

Крок 4: Після "Майстер Шеф" Литвинова радять, нанесіть тонким шаром маринад на картопляні скибочки і розкладіть їх на деку.

Крок 5: Випікайте чіпси протягом 15 хвилин за температури 170 градусів. Потім зменшіть температуру до 100 градусів і сушіть чіпси ще приблизно 1 годину.

Тепер у вас є смачні та хрумкі домашні чіпси від "Майстер Шефа" Литвинової, готові до того, щоб насолоджуватися ними під час перегляду фільму або веселих посиденьок з друзями.

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