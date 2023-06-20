Насладиться просмотром любимого фильма или провести время с друзьями без вкусного снека, такого как чипсы, трудно представить, поэтому "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт простой и хорошей закуски для себя и гостей.
Ведь в таких случаях приходят на помощь именно домашние чипсы, которые не только невероятно вкусны, хрустящие, но и просто тают во рту.
"Мастер Шеф" Литвинова подготовила пошаговый рецепт приготовления домашних чипсов.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Работник "Укрзализницы" готовил взрыв на Днепропетровщине: что известно о преступлении
Задержаны около двадцати полицейских: СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции
Колонны живой силы и техники: раскрыто, куда оккупанты стягивают дополнительные подразделения
"Приехали не ради мирного плана": выяснилось, зачем на самом деле африканские лидеры побывали в Украине
Ингредиенты:
- 4-5 молодых картофелин
- 2 столовые ложки нерафинированного масла
- ½ чайной ложки молотой паприки
- ½ чайной ложки гранулированного чеснока
- ⅓ чайной ложки соуса Табаско
- 1 чайная ложка молотого черного перца
- Соль по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Нарежьте картофель тонкими ломтиками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Шаг 2: Промойте нарезанный картофель и выложите его на полотенце для высушивания.
Шаг 3: В это время подготовьте маринад, смешав все специи в миске.
Шаг 4: После "Мастер Шеф" Литвинова советут, нанесите тонким слоем маринад на картофельные ломтики и разложите их на противне.
Шаг 5: Выпекайте чипсы в течение 15 минут при температуре 170 градусов. Затем уменьшите температуру до 100 градусов и продолжайте сушить чипсы еще примерно 1 час.
Теперь у вас есть вкусные и хрустящие домашние чипсы от "Мастер Шефа" Литвиновой, готовые к тому, чтобы наслаждаться ими во время просмотра фильма или веселых посиделок с друзьями.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.