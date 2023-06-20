Насладиться просмотром любимого фильма или провести время с друзьями без вкусного снека, такого как чипсы, трудно представить, поэтому "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт простой и хорошей закуски для себя и гостей.

Ведь в таких случаях приходят на помощь именно домашние чипсы, которые не только невероятно вкусны, хрустящие, но и просто тают во рту.

"Мастер Шеф" Литвинова подготовила пошаговый рецепт приготовления домашних чипсов.

Ингредиенты:

4-5 молодых картофелин

2 столовые ложки нерафинированного масла

½ чайной ложки молотой паприки

½ чайной ложки гранулированного чеснока

⅓ чайной ложки соуса Табаско

1 чайная ложка молотого черного перца

Соль по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Нарежьте картофель тонкими ломтиками, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 2: Промойте нарезанный картофель и выложите его на полотенце для высушивания.

Шаг 3: В это время подготовьте маринад, смешав все специи в миске.

Шаг 4: После "Мастер Шеф" Литвинова советут, нанесите тонким слоем маринад на картофельные ломтики и разложите их на противне.

Шаг 5: Выпекайте чипсы в течение 15 минут при температуре 170 градусов. Затем уменьшите температуру до 100 градусов и продолжайте сушить чипсы еще примерно 1 час.

Теперь у вас есть вкусные и хрустящие домашние чипсы от "Мастер Шефа" Литвиновой, готовые к тому, чтобы наслаждаться ими во время просмотра фильма или веселых посиделок с друзьями.

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