У деяких областях України, сьогодні, 19 червня, оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про погіршення погодних умов зробив УкрГідрометцентр, пише Politeka.net.

За даними синоптиків, можливі град і шквали.

«19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки - жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Українців закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Також синоптики прогнозують, що на решті території очікуються невелика хмарність, без опадів, лише вдень в Криму короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, на сході країни вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Додамо, через негоду на Івано-Франківщині ускладнений проїзд до п'яти сіл Верховинського району.

Внаслідок понаднормової кількості опадів розмило дорогу місцевого значення Ільці — Буркут, тож було відсутнє сполучення до сіл Зелене та Явірник.

Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також підтоплені присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош.

Останні новини України:

Росіяни наступають - на яких напрямках і чи є у ворога успіхи.

Також повідомлялось про трагічну загибель поліцейського і його маленького сина.

Крім того, Politeka.net писала, що в росії заговорили про повалення путінського режиму.