Попередження про погіршення погодних умов зробив УкрГідрометцентр, пише Politeka.net.
За даними синоптиків, можливі град і шквали.
«19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки - жовтий)», - йдеться у повідомленні.
Українців закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
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Також синоптики прогнозують, що на решті території очікуються невелика хмарність, без опадів, лише вдень в Криму короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, на сході країни вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Додамо, через негоду на Івано-Франківщині ускладнений проїзд до п'яти сіл Верховинського району.
Внаслідок понаднормової кількості опадів розмило дорогу місцевого значення Ільці — Буркут, тож було відсутнє сполучення до сіл Зелене та Явірник.
Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також підтоплені присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош.
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